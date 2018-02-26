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استطلاع للرأي: برنامج بوتين الانتخابي يحوز إعجاب الناخبين

أخبار روسيا

استطلاع للرأي: برنامج بوتين الانتخابي يحوز إعجاب الناخبين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أظهر استطلاع للرأي أعده المركز الروسي لدراسة الآراء الاجتماعية، أن برنامج الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابي، حاز على إعجاب أغلب المواطنين الذين شاهدوا الدعايات الانتخابية.

وأوضح المركز أن أقل من نصف، الذين شاركوا في الاستطلاع شاهدوا الدعاية الانتخابية، وأن الجزء الجزء الأكبر منهم شاهد دعاية رئيس الحزب الليبرالي الروسي فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكي، و42% شاهدوا الدعاية الانتخابية لبوتين.

وأكد المركز أن 42% من المواطنين الروس في مختلف أنحاء البلاد شاهدوا حملة بوتين الانتخابية، وأن 33% من نسبة المشاهدين قيموا دعايته الانتخابية بالإيجابية.

وكان استطلاع لآراء الناخبين الروس، قد كشف في وقت سابق أن الغالبية منهم، وتبلغ 66.5% سيقترعون لصالح المرشح المستقل، فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس المقبل.

وقد انطلقت الحملات الانتخابية الرئاسية رسميا يوم 17 فبراير الجاري.

المصدر: تاس

نادر همامي

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