مناورات عسكرية روسية باستخدام "إس-400" و"إس-300"

استخدمت قوات الدفاع الجوي الروسية منظومات صاروخية ومدفعية مضادة للطائرات، خلال التدرب على صد هجمات جوية معادية مفترضة غربي البلاد.

وقال مصدر في الدائرة العسكرية الغربية، إن وحدات الجيش الروسي استخدمت خلال التدريبات منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز "إس-400" و"إس-300" ومنظومات صاروخية مدفعية من طراز "بانتسر" ومحطات الرادار من نوع "كاستا 2-2" و"نيبا-M".

وجرى خلال المناورات، التدرب على التنسيق بين الوحدات المختصة في مجال كشف الأهداف الجوية المعادية على ارتفاعات مختلفة وتدميرها.

ولعبت دور المجموعة الجوية المعادية 5 مقاتلات من طراز "سو-27" وسو-35- اس" وخمس مروحيات متعددة الأغراض من نوع Mi-8.

وأضاف المصدر، أنه تم بنجاح تنفيذ المهام الموكلة للمشاركين في المناورات وتصدت بطاريات الدفاع الجوي للأهداف العالية ومنخفضة الارتفاع وذات القدرة على المناورة والسرعة العالية والأهداف البالستية التي انتهكت المجال الجوي جدلا.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين