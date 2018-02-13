بوتين يشكر ترامب على عرض المساعدة في التحقيق في كارثة طائرة الركاب

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم الشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على عرضه المساعدة في التحقيق في كارثة تحطم طائرة "AN-148" بضواحي موسكو.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، تعليقا على المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين، إن "الرئيس أعرب عن امتنانه لنظيره الأمريكي على ما قدمه من التعازي في الكارثة الجوية الأخيرة".

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وتابع قائلا: "أما ما يخص الاستعداد للمساعدة في التحقيق في أسباب الكارثة، فان الرئيس قدم الشكر على ذلك أيضا".

ووصف بيسكوف المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب بأنها كانت "بناءة"، مشيرا إلى أن الرئيسين تناولا قضية كوريا الشمالية خلال الحديث، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

يذكر، أن طائرة "آن 148" تابعة لشركة خطوط ساراتوف الجوية الروسية تحطمت يوم 11 فبراير/شباط بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديديفو الدولي بموسكو. وكان على متنها 71 شخصا، لقوا مصرعهم جميعا.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف