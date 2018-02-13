الدفاع الروسية تتخذ خطوة احترازية لمنع تسرب المعلومات

أفادت مصادر إعلامية روسية بأن وزارة الدفاع الروسية وزعت على العسكريين توصيات بشأن السلوك على شبكة الانترنت.

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية عن مصادر في وزارة الدفاع، بأن التوصيات تتضمن الامتناع عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر معلومات عن أماكن خدمتهم وأرقام الوحدات العسكرية، وإغلاق أنظمة تحديد الموقع الجغرافي في هواتفهم المحمولة.

ويشار إلى أن هذه القواعد الجديدة تتسم حاليا بطابع التوصيات، لكنه من المقرر أن تصبح إلزامية في وقت لاحق.

وتم إعداد القواعد في نهاية عام 2017، والآن تم توزيعها على الوحدات العسكرية. وحسبما أوضحت المصادر في وزارة الدفاع، يأتي ذلك بمثابة إجراء احترازي للحفاظ على سرية المعلومات وتفادي تسربها.

المصدر: "إيزفيستيا"

أنطون زوييف