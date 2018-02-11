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اعتقال خبراء روس نقبوا عن البيتكوين في منشأة حساسة

أخبار روسيا

اعتقال خبراء روس نقبوا عن البيتكوين في منشأة حساسة
Reuters
اعتقال خبراء روس نقبوا عن البيتكوين في منشأة حساسة
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قبض الأمن الروسي على مهندسين يعملون في المعهد الروسي لأبحاث الفيزياء التجريبية لاستخدامهم أجهزة الحاسوب في المركز النووي للتنقيب عن العملات الافتراضية وجني مكاسب مالية.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن متحدث رسمي باسم المعهد الروسي، ولم يحدد المتحدث عدد المعتقلين، كذلك لم يصدر جهاز الأمن الفدرالي أي بيان حول الاحتجاز.

وبحسب الوكالة الروسية فقد تم إلقاء القبض على المهندسين بعد أن حاول أحدهم توصيل حاسوب فائق السرعة موجود في المؤسسة الحساسة بسبب طبيعة عملها إلى شبكة الإنترنت.

ويستخدم الحاسوب الخارق في المركز للقيام بعمليات محاكاة للأسلحة النووية، ويحظر توصيل أجهزة المركز بشبكة الإنترنت بسبب حساسيتها.

المصدر: "إنترفاكس "

فريد غايرلي

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