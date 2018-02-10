قديروف يستثمر في البيتكوين

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في تدوينة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي عن شراء حصة في عملة "بيتكوين" واحدة، دون أن يحدد حجم هذه الحصة.

وجاء في التدوينة، التي نشرها قديروف على موقع "VK" للتواصل الاجتماعي: "كما ذكرت سابقا، ستقوم جمهورية الشيشان باستخدام تقنية البلوك شين، أنا مهتم بشبكات الدفع المتقدمة. ولقد قررت شراء حصة في بيتكوين لمتابعة تطور العملات الافتراضية".

وأشار الرئيس الشيشاني إلى ضرورة مواكبة التقنيات المتقدمة، وقال: "في عالم التكنولوجيا المتغير باستمرار، يتعين على المرء تطوير نفسه لفهم الابتكارات الجديدة"، لكنه حذر في الوقت نفسه من الاستثمار في الـ"بيتكوين"، موضحا أنه "أمر محفوف بالمخاطر، حيث يمكن خسارة الأموال المستثمرة، في ظل عدم وجود تأمين، وتفاقم عمليات الاحتيال في هذا المجال".

ويأتي ذلك مع توجه حكومات وبنوك عالمية نحو تضييق الخناق على تداول العملات الرقمية.

وكاد سعر "البيتكوين" يتخطى عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر 2017، والآن يتم تداول العملة الافتراضية عند 8800 دولار.

وبدأ التداول بالعملة على الانترنت عام 2009، وخلافا للدولار أو اليورو، هذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي