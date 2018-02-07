أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و14 عاما في روسيا على موالين لداعش

أصدرت محكمة شمال القوقاز العسكرية الروسية اليوم أحكاما بالسجن على 9 مدانين من عناصر عصابة مسلحة كانت تنشط في جمهورية إنغوشيا الروسية تمكن الأمن الروس من تفكيكها في 2016.

وكانت الخلية المذكورة تنتمي إلى ما سمي بجماعة "ولاية غولغاش" التي أعلنت الولاء لتنظيم داعش.

وكشف التحقيق عن أن أفراد العصابة متورطون في عدة جرائم إرهابية على أراضي جمهورية إنغوشيا بينها إطلاق النار على قافلة للجيش الروسي خريف 2012 والتدبير لتفجير انتحارية نفسها في إحدى مدن روسيا في سبتمبر 2013، وكذلك الاعتداء على رجال الشرطة والأمن.

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وحكمت المحكمة على أفراد العصابة بالسجن لفترات مختلفة تراوحت بين 5 و14 عاما.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين