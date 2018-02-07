الرياض مستعجلة وموسكو تطلب التروي في إتمام صفقة "إس-400"

أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري فلاديمير كوزين نبأ توقيع موسكو والرياض اتفاق تزويد الأخيرة بـ"إس-400" مشيرا إلى المفاوضات بهذا الشأن تجري بشكل طبيعي.

وأضاف كوزين بهذا الصدد: "المباحثات مع الجانب السعودي جرت بصعوبة، ولكن تم التوقيع في المحصلة على الوثائق ذات الشأن وتحديد معايير الصفقة"، مشيرا إلى اهتمام الرياض بالحصول على تكنولوجيا هذه الصواريخ".

وأضاف أن الجانب الروسي، وبعد تمسك الرياض بضرورة التعجيل في تسليم تكنولوجيا الصواريخ، اقترح تعاون الجانبين وفقا لمبدأ "step by step" الذي يقتضي أولا توريد المعدات الجاهزة بما يمكّن السعوديين من التدرب على استخدامها، ووقوف الروس على سير هذا التدريب ونتائجه في إطار سلسلة معقدة من الإجراءات، "ما يسوّغ إصرار الجانب الروسي على التروي وعدم الاستعجال".

إقرأ المزيد

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين