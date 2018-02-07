روسيا وتركيا تبحثان سبل تزويد أنقرة بتكنولوجيا "إس-400"

ذكر مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين، أن موسكو وأنقرة تبحثان توسيع صفقة صواريخ "إس 400" لتشمل التعاون في تكنولوجيا هذه الصواريخ.

وأضاف كوجين في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية الأربعاء: "نبحث الآن توريد "إس 400" للجانب التركي المهتم باستعجال الانتقال إلى الإنتاج المشترك لعناصر هذه المنظومة الصاروخية في تركيا".

وتابع: "المرحلة الراهنة من التعاون لا تقتصر على تزويد الجانب التركي بهذه الصواريخ، بل تشمل تدريب عدد كبير من عسكرييه وخبرائه على التعامل مع هذه المنظومة، وإنشاء ورش صيانة وخدمة لهذه الصواريخ".

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وأضاف: "هذا التعاون طويل الأمد، يتيح لنا الاعتقاد بأن الفترات الصعبة في العلاقات بين روسيا وتركيا لن تتكرر. ولذلك كنا مهتمين في توسيع هذا العقد وتم التوقيع عليه، وهو يعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين. المفاوضات جارية الآن حول المرحلة الثانية من المشروع، وإمكانيات التعاون التقني".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي عن توقيع اتفاق بين أنقرة وموسكو لتوريد صواريخ "إس-400" الروسية لبلاده وتسلّم الجانب الروسي الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان