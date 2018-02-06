السويد تأسف للاعتداء على مقار رسمية روسية في ستوكهولم

أعربت وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم، عن أسفها لقيام مواطن سويدي بمهاجمة مباني لمؤسسات رسمية روسية في ستوكهولم في بداية يناير الماضي.

ووصفت الوزيرة، في حديث هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، اعتداء المواطن السويدي ليونيد كارنيوشين على السفارة والبعثة التجارية الروسية، بالتصرف االاستفزازي.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية، اتخذت الإجراءات الضرورية لضمان حرمة البعثات الدبلوماسية الروسية في السويد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه، جرى خلال الاتصال، تبادل الآراء حول بعض القضايا الدولية بما في ذلك الوضع في سوريا وتعاون الدولتين في المنظمات والفعاليات الإقليمية في شمال أوروبا.

وكان ليونيد كارنيوشين صدم بشاحنة يوم 8 يناير، البوابة الرئيسية لمبنى الممثلية التجارية الروسية.

كما حاول في الـ10 من يناير التسلل بشكل غير مشروع إلى داخل السفارة الروسية، وقام لاحقا في نفس اليوم بتخريب كاميرات المراقبة عند مبنى الممثلية التجارية.

وأبدى الجانب الروسي احتجاجا شديدا على تقصير السلطات السويدية في الرد المناسب على هذه التصرفات.

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المصدر: إنترفاكس

إدوارد سافين