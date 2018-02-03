الاعتداء على سفارة تركيا في ستوكهولم

أعلنت السفارة التركية لدى السويد عن إقدام مجهولين على كسر زجاج نافذة سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكر بيان للسفارة، أن "سيارة مركونة تابعة لها تعرضت ليلة الجمعة- السبت، لهجوم، وأن نافذتها الخلفية كسرت باستخدام أداة صلبة".

وأبلغت السفارة التركية وزارة الخارجية السويدية والشرطة بالواقعة.

وتعرض مقر "اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين (UTED)"، في ستوكهولم لهجوم الأسبوع الماضي، من قبل أشخاص يعتقد بأنهم من أنصار "حزب العمال الكردستاني" و "وحدات حماية الشعب الكردية".

المصدر: الأناضول