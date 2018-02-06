لأول مرة.. روسيا تطبق قَسَم الولاء على الساعين لجنسيتها في الولايات المتحدة

أجريت في السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة وللمرة الأولى اليوم، مراسم أداء قسم الولاء لروسيا الاتحادية من مواطنين أمريكيين، شرطا أخيرا قبل منحهم الجنسية الروسية.

وحضر هذه الفعالية مستشار البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة دنيس غونشار وعدد من موظفي القسم القنصلي في السفارة.

وتجري هذه المراسم، بعد صدور قانون فرض أداء قسم الولاء لروسيا الاتحادية في يوليو 2017 شرطا أخيرا لحصول المواطنين الأجانب على الجنسية الروسية.

وفي وقت لاحق من نفس العام وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يضبط هذه العملية.

المصدر: vz.ru

ادوارد سافين