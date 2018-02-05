موسكو تأمل أن تمتنع واشنطن وسيئول عن المناورات بعد الأولمبياد

ترغب روسيا في أن تمتنع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية، عن تنفيذ مناورات عسكرية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "رحبنا من جانبنا بإعلان الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، عن تعليق المناورات المشتركة خلال فترة الأولمبياد. ونرغب لو تم تمديد هذه المدة".

وذكر ريابكوف أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع وتعمل في سبيل ذلك مع بيونغ يانغ وبكين.

وأشار إلى أن روسيا تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس لأنه توجد حاليا فرصة لا يجوز تفويتها. وشدد على ضرورة عدم السماح بموجة جديدة من المواجهة والتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين