متطرفون يطالبون بهدم كنيسة أرثوذكسية في كييف

طالب العشرات من القوميين المتعصبين بهدم معبد في كييف يعود للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو وعموم روسيا.

وتجمهر حوالي 200 شخص قرب كنيسة "العشور" حيث رددوا شعارات معادية للكنيسة الروسية الأم، وطالبوا بهدم المبنى، ما أفضى إلى تدافع وتلاسن مع المصلين، واستدعى لاحقا الشرطة للتدخل.

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وتتهم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو وعموم روسيا، المتطرفين الأوكرانيين بمهاجمة كنائسها بين الفينة والأخرى، وكان آخرها في أوديسا.

المصدر: غازيتا رو

إدوارد سافين