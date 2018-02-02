بوتين يحيي ذكرى أبطال معركة الدفاع عن ستالينغراد

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، "نصب ماماييف" الواقع على هضبة "ماماييف كورغان"، في إطار إحياء الذكرى الـ75 لانتهاء معركة ستالينغراد التاريخية.

ووضع الرئيس الروسي إكليل من الزهور على "اللهب الأبدي" في قاعة المجد، ووقف دقيقة صمت تكريما لذكرى الجنود السوفيت الذين قضوا في المعركة.

Путин почтил память погибших в Сталинградской битве https://t.co/63pQlILKeKpic.twitter.com/fHnl1bNgtl — РИА Новости (@rianru) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وتوجه الرئيس بوتين بعد ذلك إلى قبر المارشال فاسيلي تشويكوف، الذي منح لقب بطل الاتحاد السوفيتي لمرتين، ووضع إكليلا من الزهور على قبره. بعد ذلك، توجه بوتين لتحية الناس الذين تجمعوا بدورهم بالقرب من النصب التذكاري.

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وتحيي روسيا في الـ2 فبراير/شباط، ذكرى مرور 75 عاما على بدء معركة ستالينغراد، التي تعد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية وفاتحة النصر السوفيتي على النازية.

وشارك في المعركة أكثر من مليوني جندي من الجانبين، مع آلاف الدبابات والطائرات و26 ألف مدفع، واستمرت لمدة 200 يوم.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان