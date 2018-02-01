أنقرة تطالب موسكو بتسليمها معراج أورال

نقلت وكالة أناضول عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله، إن السلطات التركية، طالبت روسيا بتسليمها معراج أورال الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وذكرت الوكالة أن أنقرة، تتهم هذا الشخص، واسمه في سوريا "علي كيالي"، بممارسة الإرهاب وتؤكد أنه دخل الأراضي الروسية بوثائق مزورة.

ويشدد الجانب التركي على أن معراج أورال ملاحق بتهمة المشاركة في عمل إرهابي وقع عام 2013 في ولاية هاتاي وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

ونوهت الأناضول بأن السلطات التركية طلبت في يوم 30 يناير من الجانب الروسي توضيحات حول مشاركة هذا الشخص في مؤتمر سوتشي.

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وتؤكد أنقرة أن اسم معراج أورال لم يرد في قائمة المشاركين المتفق عليها. وتقول الوكالة إن موسكو وعدت بدراسة الموضوع وإبلاغ السلطات التركية بالنتائج.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين