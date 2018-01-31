الجيش الروسي يتسلم دبابات "T-90M" المطورة

يبدأ الجيش الروسي خلال الأشهر القليلة القادمة باستلام الدفعة الأولى من دبابات "T-90M" المحدثة.

وأشار مصدر في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية للصناعات العسكرية، في حديث لوكالة تاس، إلى أن الدفعة الأولى ستكون كافية لتسليح كتيبة دبابات، تماشيا مع برنامج الدولة الخاص بشراء الأسلحة.

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وأضاف المصدر أن الدبابات تخضع حاليا لاختبارات ميدانية بموجب البرنامج المعد سابقا، والمعتمد من قبل وزارة الدفاع الروسية.

وتتميز هذه الدبابة مقارنة بـ "T-90" بقدرات قتالية أعلى، وهي مزودة ببرج قتالي جديد، ونظام لمكافحة الحرائق، ومدفع عيار 125 ملم يمكنه استخدام جميع القذائف الحديثة.

كما أن الدبابة تتمتع بنظام محدث من وحدات حماية ديناميكية (نظام كهرمغناطيسي) يضمن سلامتها من الألغام المزودة بصمامات مغناطيسية.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما