بوتين: يجب التصدي لمحاولات استغلال فكرة الهيمنة العالمية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى التصدي لمحاولات استغلال فكرة الهيمنة العالمية، مشيرا إلى أن روسيا ترفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.

وفي كلمة ألقاها أثناء فعاليات في موسكو بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، وذكرى رفع الحصار النازي عن مدينة لينينغراد بصورة كاملة، قال بوتين: "إن ذاكرتنا هي تحذير من كل محاولات لاستغلال فكرة الهيمنة العالمية، وإعلان أو بناء أو فرض هيبة طرف ما على أساس تفوّق عرقي وقومي وأي نوع آخر من التفوق".

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كما دعا الرئيس الروسي إلى مكافحة أي محاولات لإنكار الهولوكوست والتقليل من شأن إسهام الاتحاد السوفيتي الحاسم في الانتصار على ألمانيا النازية.

وقال بوتين أثناء الفعاليات التي حضرها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الوفاق بين الأديان والقوميات يشكل اليوم أساسا لدولتنا. ويعتبر نبذ معاداة السامية وأي مظاهر أخرى من إرهاب الأجانب والتفرقة بين القوميات عاملا يقرب بين روسيا وإسرائيل".

وأشار إلى أن روسيا وإسرائيل تتعاونان بشكل وثيق في "التصدي لمحاولات تزوير التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية".

وفي وقت سابق من اليوم، زار بوتين ونتنياهو معرضا أقيم في المتحف اليهودي ومركز التسامح بموسكو إحياء لذكرى انتفاضة اليهود المعتقلين داخل معسكر "سوبيبور" النازي في بولندا.

المصدر: وكالات

قدري يوسف