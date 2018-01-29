بوتين يناقش مع نتنياهو العلاقات الثنائية والتسوية السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقات بين البلدين والتسوية في سوريا، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين.

وقال أوشاكوف للصحفيين إن المحادثات بين زعيمي الدولتين تناولت "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما فيها التسوية السورية".

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا مؤتمر الحوار الوطني في مدينة سوتشي الروسية، دون الإفصاح عن تفاصيل المحادثات.

من جهته، قيم نتنياهو عاليا نتائج محادثاته مع بوتين، واصفا إياها بـ"الجيدة جيدا".

وفي مستهل لقائه مع نتنياهو الذي عقد في مقر المتحف اليهودي ومركز التسامح بموسكو، أعرب بوتين عن أمله بأن تسمح زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية للطرفين بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وقال بوتين خلال لقائه مع نتنياهو: "كالعادة، سنستغل هذه الفرصة أيضا للتحدث عن علاقاتنا الثنائية ومناقشة الوضع في المنطقة".

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وأفادت التقارير الأمنية الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن نتنياهو سيبحث مع بوتين التواجد الإيراني العسكري في سوريا، بالإضافة إلى سعي إيران لإنشاء مصانع لإنتاج الصواريخ في لبنان.

كما زار بوتين ونتنياهو معرضا افتتح في المتحف اليهودي بمناسبة مرور 75 عاما على انتفاضة في معسكر "سوبيبور" الذي أقامه النازيون لليهود في بولندا.

المصدر: سبوتنيك + وكالات

قدري يوسف