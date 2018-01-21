هل يمكن إحراج بوتين بسؤال؟

يستطيع الرئيس فلاديمير بوتين تحليل وتفنيد أي سؤال يوجه له بكل سهولة ولذلك لا توجد أسئلة صعبة ومحرجة بالنسبة له.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف:" بعض الأسئلة التي توجه إلى فلاديمير بوتين خلال المؤتمرات الصحفية، تكون في بعض الأحيان غير مريحة بالنسبة لي".

وأشار ممثل الكرملين إلى أنه ومع مرور السنين، أدرك أنه لا توجد فعلا أسئلة محرجة للرئيس بوتين.

وأقر بيسكوف بأنه يشعر دائما بالقلق قبيل انعقاد المؤتمرات الصحفية الكبيرة لرئيس الدولة وعمليا لا ينام الليل قبل ذلك.

ويرى بيسكوف، أنه على الأرجح لا يوجد رئيس في العالم يتواصل بنفس الوتيرة وبنفس الحرية مع الصحفيين كما يفعل فلاديمير بوتين.

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وقال بيسكوف إن "فريقا ضخما" يشرف على تفاعل الكرملين مع الصحافيين وهذا الفريق يعمل على مدار الساعة ويراقب الأخبار ويقدم ملخصاتها لرئيس الدولة وكذلك ترافق بوتين في جولاته وزيارته مجموعة كبيرة من الصحفيين المعتمدين لدى الكرملين.

المصدر: rbc.ru

ادوارد سافين