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سوبتشاك تشارك في فعاليات عيد الغطاس

أخبار روسيا

سوبتشاك تشارك في فعاليات عيد الغطاس
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شاركت الإعلامية الروسية المعروفة، كسينيا سوبتشاك، الساعية إلى الترشح للرئاسة الروسية، في فعاليات عيد الغطاس، بالقرب من مدينة في سيبيريا.

وتعتبر مشاركة كسينيا، في مثل هذا الحدث، الأولى من نوعها، وقد اختارت مدينة تومسك بسبب أن درجة الحرارة فيها تبلغ 40 تحت الصفر.

instagram.com/xenia_sobchak/
instagram.com/xenia_sobchak/

instagram.com/xenia_sobchak/

instagram.com/xenia_sobchak/
instagram.com/xenia_sobchak/

هذا ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس اليوم بعيد الغطاس الذي يعد من أقدم الأعياد الدينية لدى المسيحيين وأكثرها شعبية.

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وفي روسيا على الرغم من البرد الشديد في هذه الفترة عادة، يحرص المواطنون على الغطس في مياه البحيرات والأنهار المتجمدة، استشفاء للجسد والروح.

المصدر: وكالات

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