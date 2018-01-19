الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس اليوم بعيد الغطاس الذي يعد من أقدم الأعياد الدينية لدى المسيحيين وأكثرها شعبية.

وفي هذا اليوم، يتذكر المسيحيون تعميد السيد المسيح في مياه الأردن على يد يوحنا المعمدان الذي وجد في يسوع المخلص الذي انتظره اليهود.

وتفيد الرواية بأن يسوع خرج من الماء لتنزل عليه روح القدس على شكل حمامة وليباركه صوت من السماء.

وجاء أول ذكر لهذا العيد في بداية القرن الثالث وحينذاك كان يحتفل به بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد، وفي نهاية القرن الرابع تم الفصل بين العيدين.

ويعتقد المسيحيون أن المياه ليلة العيد في كل المسطحات المائية على الأرض، تتحول بمعجزة ربانية إلى مياه شافية تكتسب خصائص علاجية.

وفي روسيا على الرغم من البرد الشديد في هذه الفترة عادة، يحرص المواطنون على الغطس في مياه البحيرات والأنهار المتجمدة، بهدف إشفاء الجسد والروح.

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وتتوقع وزارة الطوارئ الروسية أن يصل عدد المشاركين في هذه الفعالية في العام الجاري إلى 1.5 مليون مواطن.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين