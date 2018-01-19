بوتين يشارك في عيد الغطاس ويتعمّد بمياه بحيرة سيليغير المتجمدة

شارك الرئيس فلاديمير بوتين في فعاليات عيد الغطاس عند بحيرة سيليغر في مقاطعة تفير شمالي موسكو، حيث غطس في مياه البحيرة المتجمدة مؤديا الطقوس الدينية المسيحية اللازمة.

وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم إن حرارة الجو هبطت الليلة الماضية إلى ما دون سبع درجات تحت الصفر.

وأشار إلى أن فلاديمير بوتين يشارك في هذا العيد، ويغطس في المياه المتجمدة طيلة عدة سنوات.

وزار بوتين كذلك دير نيلو ستولوبنسكايا للرهبان في مقاطعة تفير في ختام جولة عمل شملت بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

ومن المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل ليلة 19 يناير بتعميد السيد المسيح، وتشمل تقاليد العيد الغطس في المياه ثلاث مرات، أسوة بالمسيح الذي عمّده يوحنا المعمدان.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين