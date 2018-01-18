بوتين يضع الورود على النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد

وضع الرئيس فلاديمير بوتين بمقاطعة لينيغراد اليوم، باقة من الورود على النصب التذكاري "روبيجني كامن" الذي أقيم لتمجيد مقاتلي الجيش السوفيتي الذين سقطوا خلال حصار لينينغراد.

وقبل ذلك وضع رئيس الدولة الورود على نصب "الوطن– الأم" في مقبرة بيسكارفسكيا حيث دفن ضحايا حصار لينينغراد.

وهناك يرقد حوالي نصف مليون من سكان المدينة الخالدة والمدافعين عنها. ووقف بوتين بالقرب من القبر الجماعي حيث دفن شقيقه فيكتور الذي مات طفلا خلال الحصار عام 1942.

وخلال وجود الرئيس في المقبرة اقترب منه، المتقاعد يفغيني شيرباكوف، وقال لرئيس الدولة إن والده نيكولاي بتروفيتش شرباكوف خدم خلال الحرب وطنية العظمى برتبة مقدم، وأنه (شرباكوف) كان يقود قطعة عسكرية خدم فيها والد فلاديمير بوتين بالقرب من لينينغراد المحاصرة. وعرض عليه بعض الصور والوثائق.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين