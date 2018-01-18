75 عاما على كسر حصار عن لينينغراد

تمكنت القوات السوفيتية في مثل هذا اليوم قبل 75 عاما من كسر الحصار الذي فرضته قوات هتلر النازية وحليفتها الفنلندية على مدينة لينيغراد السوفيتية التي كان يقطنها 3 ملايين نسمة.

وفي احتفالات سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد لهذا العام، سيحضر المراسم الرئيس فلاديمير بوتين الذي قاتل والده في تلك المنطقة وأصيب بجروح خطيرة آنذاك.

وجاء كسر الحصار نتيجة لعملية "إيسكرا" التي شنها الجيش الأحمر في لينينغراد وفولخوف التي التقت جنوبي بحيرة لادوغا لربط المدينة من جديد بباقي أراضي البلاد برا.

ولأول مرة في تاريخ الحروب، تم في لينيغراد فك حصار مدينة ضخمة باستخدام القوات من داخل وخارج المدينة في وقت واحد.

واستخدم الجيش السوفيتي خلال ذلك 300 ألف عسكري وحوالي 5 آلاف مدفع وأكثر من 600 دبابة و800 طائرة حربية.

وخسرت القوات السوفيتية خلال العملية 33940 قتيلا، لكنها حرمت العدو المبادرة الاستراتيجية على الجبهة الشمالية الغربية.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки «Операция «Искра». Она посвящена 75-летию наступательной операции, которая завершилась успешным прорывом блокады Ленинграда https://t.co/mQGPYiQ99vpic.twitter.com/7QMmlanHjY — Минобороны России (@mod_russia) 18 января 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن حصار لينينغراد استمر 872 يوما ودام منذ الـ8 من سبتمبر 1941 حتى الـ27 من يناير 1944.

وخلال الحصار قضى ما بين 650 ألف و 1,5 مليون مدني جراء الجوع والقصف النازي البربري للمدينة.

وفي 27 يناير 1944 تم فك الطوق عن لينيغراد بشكل كامل من كافة الجهات.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين