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تزويد الحرس الوطني الروسي بسلاح فريد

أخبار روسيا

تزويد الحرس الوطني الروسي بسلاح فريد
Sputnik
بندقية "توتشنست" القناصة
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تخطط القوات الفيدرالية في الحرس الوطني الروسي العام الجاري لشراء بنادق قناصة جديدة من نوع "توتشنست" (الدقة) وكذلك منظومة التأثير الصوتي في الكائنات الحية "شيبوت".

وتؤكد مصادر مطلعة، أنه تم تخصيص 11.5 مليون روبل لشراء عشر بنادق من عيار 7.62 ملم وعشر من عيار من 8.6 ملم، وكذلك 62 مليون روبل لشراء 34 جهازا من نوع "شبيوت" غير الفتاكة.

ومن المعروف أن بندقية "توتشنست" تستطيع إصابة الهدف على مسافة لا تقل عن 1500 متر، وتم الكشف عن بعض مواصفاتها في نوفمبر 2016.

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وفي القريب، سيتم بهذه البندقيات تزويد الوحدات الخاصة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وفي المصلحة الفيدرالية للحراسة (Federal Protective Service- المختصة بحراسة الشخصيات الرسمية والمنشآت الحكومية الهامة مثل الكرملين وغيره.

منظومة "شبيوت" هي عبارة عن دروع خاصة تحتوي على جهاز يولّد الذبذبات منخفضة التردد يمكنها أن تشل بشكل مؤقت حركة الإنسان والحيوان.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

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