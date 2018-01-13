تبرئة مقاتل وحدات خاصة تصدى لمحصلي الديون بالسلاح

برأت المحكمة ذمة مقاتل سابق في الوحدات الخاصة وأعفته من المسؤولية وقررت أنه لم يكن يعي ما يفعل لأن محصلي الديون أوصلوه إلى درجة الهيستيريا.

ويرى الخبراء أن محكمة منطقة بوشكينا بريف موسكو أصدرت قرارا فريدا من نوعه بحق المقاتل السابق في مديرية الاستخبارات العامة( في الجيش الروسي) والوحدات الخاصة للرد السريع في الشرطة أنطون مالتسيف.

كان المذكور متهما بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بشدة بما في ذلك التداول غير المشروع للسلاح بعد أن عثرت الشرطة في بيته على ترسانة كاملة من الأسلحة بما فيها المتفجرات والمسدسات الحربية والبنادق الآلية بل وحتى على بدلة الجهاز المصممة لتعويض الوظائف المفقودة (powered exoskeleton) . وتبين خلال التحقيق أن الرجل من العسكريين المتقاعدين وكان يحاول التصدي لجامعي الديون( من مصرف روس بنك الخاص) الذين حاولوا استرداد قرض عقاري مستحق بقيمة 118 ألف دولار .

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وبناء على التقرير الطبي قرر القاضي إعفاء مالتسيف من المسؤولية وإخلاء سبيله.

Спецназовца, который воевал с коллекторами в экзоскелете, освободили https://t.co/AVew5yQu2h — nickzero (@real_nickzero) January 13, 2018

ويرى القاضي أن محصلي الديون بالذات أوصلوا مالتسيف إلى الإصابة بمرض نفساني- جنون الارتياب أو الهذيان أو الزور (باللاتينية: Paranoia) وبسبب ذلك أخد المذكور يجمع السلاح الناري.

المصدر: لايف نيوز

ادوارد سافين