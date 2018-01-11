أوامر بتوقيف ألمانية للاشتباه ببيع ابنها "لاغتصاب جماعي"

أصدر الادعاء العام في ألمانيا أوامر بتوقيف 8 أشخاص للاشتباه بمشاركتهم في اغتصاب طفل يبلغ 9 أعوام، من بينهم جندي في الجيش الألماني ووالدة الطفل وشريك حياتها.

وأوضح الادعاء العام في مدينة فرايبورغ الألمانية، اليوم الخميس، أن الشبهات تحوم حاليا حول مشاركة أم الطفل البالغة 47 عاما من العمر وشريك حياتها الذي يبلغ 37 عاما في هذه الجريمة البشعة.

ويشتبه الأم وشريكها وضعا الطفل تحت تصرف رجال آخرين لاغتصابه مقابل مبالغ مالية.

وأضاف الادعاء أن جنديا في الجيش الألماني يبلغ 49 عاما بين المشتبه بهم، موضحا أن بقية العصابة تقبع حاليا في الحبس الاحتياطي وتتراوح أعمارهم بين 32 و43 عاما.

وأوضح الادعاء أن الطفل حرر على يد الأجهزة المعنية، لنقله إلى رعاية الحكومة.

وتستمر التحقيقات منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد تلقي الأمن الألماني بلاغا من مجهول يفيد بالجريمة البشعة.

المصدر: موقع صحيفة "دويتشه فيله" الإلكتروني

إينا أسالخانوفا