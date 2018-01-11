بوتين: كيم جونغ أون فاز في هذه الجولة

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حقق انتصارا في المرحلة الحالية من المواجهة مع الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وقال بوتين، في حوار أجراه اليوم الخميس مع رؤساء تحرير أبرز الصحف الروسية، ردا على سؤال حول التوتر في شبه الجزيرة الكورية: "أعتقد أن السيد كيم جونغ أون، بلا شك، فاز في هذه الجولة من اللعبة، حيث نفذ مهمته الاستراتيجية".

وأوضح بوتين أن زعيم كوريا الشمالية "يمتلك قنبلة نووية ويتوفر لديه صاروخ يصل مداه 13 ألف كيلومتر وبمقدوره الوصول إلى كل نقطة في الكرة الأرضية، بما في ذلك أراضي منافسيه المحتملة".

وأعرب بوتين عن اعتقاده أن كيم جونغ أون "مهتم الآن بتهدئة الوضع وتسويته"، واصفا إياه بـ"السياسي المحترف الراشد تماما".

وشدد الرئيس الروسي مع ذلك على ضرورة "الانطلاق من الأوضاع الواقعية" و"العمل ببالغ الدقة" في حل قضية نزع الأسلحة النووية بمنطقة شبه الجزيرة النووية، مؤكدا أن "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار والمفاوضات".

وأضاف بوتين: "أعتقد أنه مهما بدا هذا صعبا إلا أنه أمر ممكن في نهاية المطاف في حال تأكد جميع المشاركون في هذه العملية، بما في ذلك مواطنو كوريا الشمالية، بأن أمنهم يمكن ضمانه من دون السلاح النووي".

جدير بالذكر أن روسيا تدعو باستمرار إلى ضرورة تسوية التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال طرق دبلوماسية، منتقدة الخطاب الحربي شديد اللهجة الذي تمارسه في الآونة الأخيرة كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة أخرى.

وتدين السلطات الروسية في آن واحد التجارب النووية واختبارات الصواريخ الباليستية، التي تنفذها كوريا الشمالية، وكذلك الخطوات العسكرية الاستفزازية، التي تتخذها باستمرار الولايات المتحدة على أراضي شبه الجزيرة الكورية.

وفي مبادرة تستهدف تخفيف التوتر والابتعاد عن اللجوء إلى أي إجراءات عسكرية، عرضت روسيا، بالتعاون مع الصين، في وقت سابق، خطة مشتركة لحلحلة القضية، تقترح فيها على "كوريا الشمالية أن تعلن، بقرار سياسي طوعي، عن وقف اختبارات التجارب النووية وعمليات الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستية"، فيما تدعو فيها بالمقابل "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الامتناع عن تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق"في كوريا الجنوبية.

وبالتزامن مع ذلك تتضمن الخطة الروسية الصينية أن "تخوض الأطراف المتنازعة مفاوضات، وأن تحدد مبادئ مشتركة للعلاقات بينها، تشمل عدم استخدام القوة، والتخلي عن الإجراءات العدائية، والتعايش السلمي، والعزم على بذل الجهود لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بهدف التسوية الشاملة لجميع القضايا، بما في ذلك النووية".

وتنص الخطة الروسية الصينية أيضا على أنه يتعين على جميع الأطراف "أن تطرح، في إطار المفاوضات، وبشكل مقبول بالنسبة إليها جميعا، تشكيل آلية لإحلال السلام والأمن في آسيا الشمالية الشرقية، لكي يتم تحقيق تطبيع العلاقات بين دول المنطقة".

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان