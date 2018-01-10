تعيين سفير روسي جديد في ألمانيا
Sputnik ria.ru
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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين سيرغي نيتشايف في منصب سفير روسيا الجديد في ألمانيا، بحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
كما قام بوتين بإعفاء فلاديمير غرينين من منصب سفير روسيا في ألمانيا الذي شغله منذ عام 2010.
تجدر الإشارة إلى أن سيرغي نيتشايف عمل سفيرا في النمسا في فترة 2010-2015، وشغل منصب مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية منذ أغسطس/آب 2015.
المصدر: "نوفوستي"
ألكسندر توميلين
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