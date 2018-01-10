صورة جديدة للدرونات التي اعترضتها الدفاعات الروسية فوق حميميم

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم صورة جديدة للدرونات التي اعترضتها خلال الاعتداء الذي تعرضت له قاعدتا حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين شمال غربي سوريا مؤخرا.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وأعلنت عن تعرض حميميم وطرطوس ليلة الـ7 من الشهر الجاري لهجوم مباغت ومكثف نفذ باستخدام 13 طائرة مسيّرة، استطاعت الدفاعات الروسية صدها، إذ أسقطت سبعة منها واخترقت الست المتبقية وأخضعتها للفحص الذي كشف اعتمادها على تكنولوجيا لا تملكها سوى الدول.

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كما كشفت عن أن فحص الدرونات، خلص إلى أنها أطلقت جميعها من جنوب غربي منطقة وقف التصعيد في إدلب وفي وقت متزامن، وذلك من مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى بـ"المعارضة السورية المعتدلة" هناك.

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وبعثت الدفاع الروسية إلى رئيس الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان لتخطرهما بالحادث، دون أن تكشف عن فحوى الرسالتين.

المصدر: RT

صفوان أبو حلا