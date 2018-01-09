ميدفيدف يمنح موتكو منصبا جديدا

قرر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف تعيين فيتالي موتكو، الذي شغل سابقا منصب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، في منصب رئيس اللجنة المشرفة على تحضير دورة منظمة السياحة العالمية.

ووقّع مدفيديف مرسوما بهذا الشأن اليوم الثلاثاء، وكان موتكو يشغل منصب نائب رئيس الوزراء الروسي، وقبل ذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا لكرة القدم 2018.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر موتكو الابتعاد عن جميع المناصب، التي لها علاقة بالرياضة على خلفية قضية المنشطات.

يشار هنا إلى منظمة السياحة هي هيئة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم، ومقرها في مدريد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي