لفتة إنسانية من قديروف لعجوز تعدت الـ100 عام!

يعتزم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، نقل امرأة داغستانية من أصول شيشانية، تبلغ من العمر 104 أعوام، عثر عليها في أذربيجان.

وكانت وزارة الداخلية الأذربيجانية، أفادت في وقت سابق بأنها أرسلت تحقيقات إلى الشيشان، تقول بأنها عثرت على عجوز داغستانية من أصول شيشانية تدعى "مدينة ألييفا" في قرية أوسمانيورت في منطقة خاسافيورت غربي أذربيجان.

وكتب قديروف على صفحته الرسمية في موقع "مايليستري" بهذا الشأن: "غدا الاثنين، وبالتعاون مع السفارة الروسية في أذربيجان، نعتزم حل مشكلة نقل العجوز ألييفا إلى الشيشان".

وأضاف قديروف: "وفقا لوزارة الداخلية في جمهورية الشيشان الروسية، فإن ألييفا لم تتحصل على أي وثائق شيشانية.. هذا لا يهم، المهم الآن هو أنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة، وسوف نقدمها لها".

واستطرد قديروف قائلا: "لا يهم من أين هي (ألييفا)، المهم أنها في حالة ضعف ووحيدة، ونحن سوف نقدم لها الرعاية اللازمة، بغض النظر عن المكان الذي عاشت فيه".

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وأشار قديروف إلى أنه "بعد التحدث مع ممثلين عن وزارة الشؤون الداخلية في أذربيجان، ومسؤولين في دار أيتام الأم تيريزا، المكان الذي وضعت فيه ألييفا، والتحدث معها من قبل مندوب الرئاسة الشيشانية بعد زيارتها في المأوى، اتضح أن ألييفا لا تملك أيه أقارب وأنها وحيدة".

وتقول المرأة العجوز إنها ولدت في روسيا عام 1914، وأنها غادرت من الشيشان إلى العراق في زيارة، لكنّ ثلاثة لصوص مسافرين معها خدعوها ونقلوها إلى أذربيجان على أنها العراق، وسرقوا منها 200 دولار وأقراط ذهبية.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان