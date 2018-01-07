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اغتيال إمام مسجد في داغستان

أخبار روسيا

اغتيال إمام مسجد في داغستان
Sputnik
مسجد بجمهورية داغستان
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أعلن مصدر في الهيئات الأمنية بجمهورية داغستان، أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال إمام مسجد ريفي بمنطقة خاسافيورت مساء أمس السبت.

وقال المصدر في حديث لوكالة فرانس برس، إن مجهولين أطلقوا النار من أسلحة آلية على إمام المسجد الريفي بالقرب من منزله، في قرية ماتسالول بمنطقة خاسافيورت في داغستان.

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من جانبها أكدت وزارة الداخلية الداغستانية خبر مقتل أحد المواطنين برصاص مجهولين في قرية ماتسالول. وذكرت أن فريق تحقيق يعمل في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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