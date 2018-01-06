مقتل 5 أشخاص في اصطدام صهريج بسيارة في روسيا
michurinsk.ru
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم في اصطدام سيارة سياحية مع صهريج في منطقة بوتشينكوفسكي بمقاطعة نيجني نوفغورود، صباح اليوم السبت.
نقلت ذلك وكالة إنترفاكس عن مصدر في المكتب الصحفي التابع لمديرية شرطة المرور بالمقاطعة.
وقال المصدر إن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة من صباح السبت ( بتوقيت موسكو) عند نقطة 211 كلم من طريق نيجني نوفغورود - ساراتوف السريع. وذكر أن الاصطدام وقع بين صهريج لنقل البنزين وسيارة لادا، وأسفر عن مقتل سائق السيارة مع ركابها الأربعة وجميعهم من سكان مقاطعة نيجني نوفغورود.
وتشهد طرق روسيا الكثير من مثل هذه الحوادث التي يقتل فيها سنويا الآلاف من المواطنين.
المصدر: انترفاكس
ادوارد سافين
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