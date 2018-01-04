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مصرع 14 شخصا بخروج قطار عن مساره في جنوب أفريقيا

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أعلنت مسؤولة في خدمة القطارات بجنوب أفريقيا مصرع 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بخروج قطار ركاب عن مساره في إقليم "فري ستيت" اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم خدمة قطارات الركاب ديزي دانييل: "لم يحدد عدد القتلى بعد.. وبلغ الآن 14" بعد خروج القطار عن مساره واصطدامه بشاحنة واشتعال النار فيه بينما كان في طريقه بين مدينتي جوهانسبرغ وبورت إليزابيث.

المصدر: رويترز

علي جعفر

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