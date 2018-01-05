أرقام صاروخية.. الدفاع الروسية تحصي عدد إطلاقاتها للعام 2017

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الجوية – الفضائية الروسية، رصدت وسجلت في 2017 الماضي وقائع إطلاق أكثر من 60 صاروخا.

وقال مصدر في مديرية الإعلام بالوزارة، إن منظومة التحذير من الهجمات الصاروخية ووسائط مراقبة المجال الفضائي ومواقع الدفاع الجوي الروسية سجلت خلال المناوبات القتالية الميدانية أكثر من 60 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والصواريخ الفضائية الروسية والأجنبية.

وذكر المصدر أن منظومة التحذير من الهجمات الصاروخية تضم 7 محطات رادار من طراز "فورونيج" تنتشر في مقاطعات لينينغراد وكالينينغراد وإيركوتسك وأورينبورغ وأقاليم كراسنودار وكراسنويارسك وألتاي.

ويستمر العمل في إقامة محطات رادار جديدة في مقاطعة مورمانسك وجمهورية كومي في شمال روسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية كذلك إلى اختبار جهازين فضائيين في المجموعة المدارية للمنظمة الفضائية الموحدة التي ستصبح أساس القسم الفضائي من منظومة التحذير من الهجمات الصاروخية وستقلل كثيرا فترة الكشف عن إطلاق الصواريخ الباليستية، فضلا عن تحسين سرعة وموثوقية المعلومات الخاصة بتحذير القيادة العسكرية والسياسية في البلاد من التهديدات الصاروخية.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين