روسيا تصنع منظومة تكتيكية مضادة للطائرات بدون طيار

تعمل الجهات المختصة في روسيا على تصميم منظومة تكتيكية جديدة مضادة للطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة.

أعلن ذلك اللواء ألكسندر ليونوف، قائد الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الروسية في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا".

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وأضاف أن المنظومة الميدانية الجديدة ستحل مكان منظومة "شيلكا" للمدفعية المضادة للجو التي تستخدم حاليا في وحدات الجيش الروسي.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستستخدم لتدمير الطائرات التكتيكية من دون طيار، الصواريخ المطلقة من راجمات الصواريخ، الصواريخ المجنحة، الطائرات التكتيكية، مروحيات الدعم الناري، عناصر الأسلحة الذكية، ناهيك عن الأهداف البرية والبحرية المدرعة الخفيفة.

وقال اللواء إن من مميزات المنظومة الجديدة قدرتها الكبيرة على التخفي، إذ تحقق ذلك بفضل استخدام الوسائل السلبية لاستطلاع الأهداف الجوية واكتشافها ومرافقتها.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف