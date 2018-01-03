بوتين يبحث مع رئيس وزراء الهند تطوير علاقات الشراكة

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وقال الكرملين، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، إن الزعيمين تطرقا، خلال الاتصال، الذي "جرى بمبادرة من الجانب الهندي"، إلى "تطوير العلاقات الثنائية وبحث القضايا الملحة للأجندة الدولية".

وأكد بوتين ومودي، حسب الكرملين، "التصميم المشترك للتطوير اللاحق لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية، التي تحظى بامتيازات استثنائية"، فيما اتفقا على "الاستمرار بالاتصالات على المستوى الأعلى".

كما أضاف الكرملين أن بوتين ومودي تبادلا التهاني بمناسبة حلول السنة الجديدة.

المصدر: الكرملين

رفعت سليمان