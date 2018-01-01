زوجة مفتي داغستان تترشح لرئاسة روسيا

قبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، أوراق آينة حمزتوفا، زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية، في إطار إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في روسيا.

وأشارت اللجنة، في بيان نشر على صفحتها الإلكترونية، إلى أن حمزتوفا رشحت نفسها بصفة مستقلة. كما ذكرت أن مجموعة الأوراق المقدمة من قبل أي مرشح مستقل يجب أن تضم طلب تسجيل فريق دعم له، وإعلانا عن موافقته على ترشيح نفسه، ووثائق ثبوتية، وكذلك معلومات عن مداخيله ونفقاته وحساباته وودائعه المصرفية وأوراقه المالية.

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وآينه حمزتوفا كاتبة وصحفية مسلمة، إلى جانب كونها مستشارة لمفتي داغستان، أحمد عبدالليف، للاتصالات العامة.

وفي مرحلة التسجيل يتوجب على المشرحين المستقلين جمع 300 ألف توقيع للناخبين المؤيدين لهم، على أن لا يتجاوز عدد التواقيع في منطقة واحدة 7.5 ألف.

وستجري الانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا يوم الـ 18 مارس/آذار المقبل. وقد انطلقت الحملة الانتخابية بصورة رسمية في الـ18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية يوم الجمعة الماضي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، مرشحا لانتخابات الرئاسة، ليصبح أول مرشح مسجل بصورة رسمية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف