رسميا.. تسجيل أول مرشح لانتخابات الرئاسة الروسية

سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، مرشحا لانتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018.

وأصبح جيرينوفسكي بالتالي المرشح الأول الذي يسجل رسميا. ووصل جيرينوفسكي شخصيا إلى مقر لجنة الانتخابات للحصول على بطاقة المرشح.

ووافقت لجنة الانتخابات المركزية أيضا على قبول أوراق ترشح عدة أشخاص آخرين، وهم مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافيل غرودينين، ومرشح "اتحاد عموم الشعب"، سيرغي بابورين، والمرشحة عن حزب "الأعمال الصالحة"، الإعلامية يكاترينا غوردون.

وسمحت اللجنة للمرشحين المذكورين بفتح حساب خاص للانتخابات وبدء جمع التواقيع والحملة الدعائية.

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ولم يتمكن من إنجاز إجراءات الترشح إلى الآن كل من رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيروجين رمضانوف ومرشحة "تحالف الخضر" إلفيرا أغورباش، ونتاليا ليسيتسينا عن "جبهة العمل الروسية الموحدة"، والمرشح المستقل، النائب في مجلس مقاطعة كوستروما، فلاديمير ميخايلوف.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف