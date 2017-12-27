فيسبوك يبرر حذفه حساب قديروف

أكد موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي حذف حساب رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، بسبب إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في بيان دوافعها قائلة: "نؤكد أن الحسابات كانت تابعة لشخص أو تم التحكم فيها من قبل شخص مدرج على قائمة الشخصيات من الفيئة الخاصة أو الأشخاص المحظورين في الولايات المتحدة، الذين يخضعون للعقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية. وفيما يتعلق بهذا، فإن فيسبوك، ملزمة قانونيا بحذف حسابات هذا الشخص".

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بشطب حسابات قديروف من "فيسبوك" و"إنستغرام"، وبأن هيئة الرقابة الروسية طالبت إدارة "فيسبوك" بإيضاحات في هذا الشأن.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين