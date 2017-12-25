حافلة ركاب تقتحم مسجدا في قازان وسط روسيا

يلاحق الشؤوم اليوم باصات النقل العام في روسيا، ففي منطقة فاخيتوفسكي بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان اقتحمت حافلة ركاب أحد المساجد.

واقتصرت الأضرار على المادية بدون وقوع أي إصابات في رواد المسجد أو الباص الذي كان خاليا من الركاب وقت الحادث (كان فيه فقط السائق والجابي).

وتقول الشرطة إن السائق فقد سيطرته على الحافلة ما أسفر عن الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم وقع حادث مريع في موسكو عندما اقتحم باص لنقل الركاب نفق لعبور المشاة عند محطة "سلافيانسكي بولفار" على الخط الأزرق بمترو الأنفاق في العاصمة الروسية. ونجم عن الحادث مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح بعضها خطيرة.

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المصدر: RT

ادوارد سافين