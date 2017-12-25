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مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بموسكو

أخبار روسيا

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أفادت مصادر طبية لوكالة "تاس" بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح اليوم الاثنين في حادث وقوع حافلة ركاب في ممر للمارة تحت الأرض بموسكو.

ووقعت الحادثة بالقرب من محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكي بولفار" غرب العاصمة الروسية. وتعمل في مكان الحادث 10 سيارات إسعاف وطواقم الإغاثة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى مروحية تقوم بإجلاء الجرحى. وتم تشكيل مقر عملياتي لإزالة عواقب الحادثة.

ويشار إلى أنه كان هناك عدد كبير من الناس بالمكان لحظة وقوع الحادثة.

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وتفيد المعطيات الأولية بأن سائق الحافلة لم يتمكن من التحكم فيها وانحرفت الحافلة عن الطريق وسط ظروف جوية صعبة. وتم توقيف السائق وستقوم الشرطة باستجوابه.

وحسب المعلومات المتوفرة كانت الحافلة تابعة لشركة نقل من مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو.

المصدر: تاس

أنطون زوييف

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