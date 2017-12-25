قديروف يجتذب 30 ألف مشترك إلى موقع تواصل جديد

قام أكثر من 30 ألف شخص بتسجيل صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي الجديد Mylistory بعد أن انضم إليه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

ومن المعروف أن رمضان قاديروف أقدم على هذه الخطوة بعد أن تم حظر حسابه في Instagram و Facebook.

وقال موقع حكومة الشيشان في الإنترنت إنه وبعد تسجيل حساب قديروف في Mylistory ازدادت بشكل حاد عمليات التسجيل في الموقع الجديد، ووصل الرقم حتى اليوم إلى 30 ألف شخص وهو في نمو مستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة كبيرة من مواطني الشيشان، بما في ذلك رئيس البرلمان محمد داودوف وجميع أعضائه وكذلك وزراء الحكومة الإقليمية ومسؤولون آخرون قاموا بشطب حساباتهم من إنستغرام بعد تجميد اشتراك قديروف هناك.

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وأشار جميع المغادرين إلى أنهم انتقلوا إلى Mylistory ودعوا كل المعارف والأصدقاء للانتقال إلى هناك.

ومن المعروف أن تطبيق ميليستوري متاح عبر AppStore لمستخدمي أجهزة Apple. ويجب القول إن مؤلف تطبيق Mylistory الجديد هو محمد إسخانوف.

وكان قديروف قد أعلن في وقت سابق أنه تم تصميم التطبيق الجديد في الشيشان كبديل لشبكات ومواقع التواصل الاجتماعية الغربية، وسيعمل بشكل كامل بعد العام الجديد.

وجاء في النبأ أن ميليستوري تجاوز في مجال وتيرة التحميل كلا من Periscope و Tumbler وغيرها من التطبيقات في قسم الشبكات الاجتماعية في AppStore.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين