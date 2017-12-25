"الأعمال الصالحة" يرشح كاثرين غوردون للانتخابات الرئاسية

أعلن أندريه كيريلوف رئيس حزب "دوبريخ ديل" (حزب الأعمال الصالحة) في حديث لوكالة نوفوستي، أن مؤتمر الحزب قرر ترشيح الصحفية كاثرين غوردون لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت وزارة العدل الروسية قد سجلت في نوفمبر عام 2014 الحزب الرسمي السادس والسبعين في روسيا واسمه الكامل – حزب الأعمال الصالحة وحماية الأطفال والنساء والحرية والطبيعة والمتقاعدين.

وهو يؤكد على دفاعه عن حقوق المرأة والإنسان في روسيا، ويدعو إلى خفض الضرائب على البزنس الوطني وخاصة المؤسسات التي تصنع منتجات صديقة للبيئة.

وستجري الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 18 مارس 2018، وبدأت الحملة الانتخابية رسميا في 18 ديسمبر الجاري.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين