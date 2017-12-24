وفاة راكبة أمريكية بطائرة هبطت اضطراريا في خاباروفسك

توفيت المواطنة الأمريكية التي بسببها اضطرت طائرة "بوينغ 777" للهبوط اضطراريا في مطار خاباروفسك، وهي في طريقها من واشنطن الى سيئول.

أعلن ذلك مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، وذكر أن السيدة شعرت بوعكة صحية خلال تحليق الطائرة فوق أجواء الشرق الأقصى الروسي، وخلال بضع دقائق فقدت الوعي، ولم يتمكن بعض الركاب الذين لهم علاقة بمهنة الطب من مساعدتها، ومع ذلك طلب قائد الطائرة الهبوط الاضطراري في مطار خاباروفسك في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي ( 12:00 بتوقيت موسكو).

وفور هبوطها صعد فريق إنعاش طبي روسي إلى الطائرة، ولكنه فشل في إنقاذها، وأكد واقعة الوفاة وأن سببها كان قصورا قلبيا.

وتم نقل الجثة من الطائرة إلى أحد مستشفيات المدينة الروسية، لتواصل طائرة البوينغ التابعة لشركة Korean Air رحلتها بعد ذلك إلى عاصمة كوريا الجنوبية.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين