انقلاب حافلة عائدة من وطن "جد الصقيع"

أصيب 12 شخصا بجروح مختلفة الخطورة، في حادث مرور تعرضت له حافلة كانت في رحلة سياحية في جمهورية كومي بشمال روسيا.

أفاد بذلك مصدر في مصلحة تفتيش ومراقبة وسائط النقل بالمنطقة، وقال إن الحافلة كانت تنقل 49 شخصا.

وذكر المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأشار إلى وجود 4 أطفال بين الجرحى.

وقال إن الحافة كانت تنقل مجموعة من السياح من مدينة "فيليكي أوستيوغ" المشهورة كوطن "الجد الصقيع"(المثيل الروسي لبابا نويل) إلى مدينة بيرم التي تقع في شرق القسم الأوروبي من روسيا على نهر كاما.

ونوه المصدر بأن سبب الحادث كان تدهور الأحوال الجوية وتشكل الجليد على الطريق وفقدان السائق السيطرة على الباص.

إقرأ المزيد

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين