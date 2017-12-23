بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء!

خاض الرئيس فلاديمير بوتين في وقت متأخر من الليلة الماضية مباراة ودية نظمها دوري "الهوكي الليلي" على حلبة الجليد العامة المخصصة لهواة التزلج في أحد أركان الساحة الحمراء في موسكو.

الكرملين الذي أورد نبأ مباراة بوتين، لم يسمّ فريق الهوكي الذي لعب الرئيس في صفوفه، لكنه أشار إلى أن بوتين قد خاض المباراة إلى جانب كل من وزير الدفاع سيرغي شويغو، والموسيقار إيغور بوتمان، ولاعب الهوكي المخضرم فياتشيسلاف فيتيسوف الذين جرت العادة على خوضهم مباريات الهوكي إلى جانب بوتين.

دوري "الهوكي الليلي"، ناد أعلن عن تأسسه شتاء 2011 بعد اجتماع عقده الرئيس بوتين مع كوكبة من مخضرمي الهوكي الروس بحث فيه الحضور سبل تطوير الهوكي للهواة في روسيا.

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ويهدف نادي "الهوكي الليلي" إلى ترويج الرياضة بين الرجال، وتعويدهم على العادات المفيدة بعد العمل المرهق طيلة النهار، ليحافظوا بذلك على رشاقتهم وينأوا بأنفسهم عن كسل المنزل الذي يحتّمه ولع مشاهدة التلفاز.

المصدر: وكالات روسية

صفوان أبو حلا