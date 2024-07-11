وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن العواصف القوية التي ضربت المدينة وضواحيها كانت مصحوبة برياح شديدة تراوحت سرعتها ما بين 17 و22 كم/ثانية.

كما حذّرت بعض مواقع الإعلام المحلية من أن تأثير العواصف قد يستمر حتى نهاية اليوم، وقد تصل سرعة الرياح إلى 25 كم/ثانية.

وذكر موقع "superomsk" أن الأمطار الغزيرة تسببت بغمر أحد معابر المشاة تحت الأرض في مركز المدينة، كما غمرت المياه بعض الشوارع.

ونشرت قناة RT على تليغرام مقاطع فيديو تظهر الأمطار الشديدة والرياح والعواصف الرعدية التي ضربت عدة مناطق من المدينة.

المصدر: RT