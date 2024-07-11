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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:38 GMT

    عواصف قوية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب مدينة أومسك الروسية (فيديو)

    ضربت مدينة أومسك الروسية اليوم الخميس عواصف قوية مصحوبة برياح شديدة، وتساقط أمطار غزيرة في معظم مناطق المدينة.

    عواصف قوية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب مدينة أومسك الروسية (فيديو)
    Sputnik

    وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن العواصف القوية التي ضربت المدينة وضواحيها كانت مصحوبة برياح شديدة تراوحت سرعتها ما بين 17 و22 كم/ثانية.

    كما حذّرت بعض مواقع الإعلام المحلية من أن تأثير العواصف قد يستمر حتى نهاية اليوم، وقد تصل سرعة الرياح إلى 25 كم/ثانية.

    وذكر موقع "superomsk" أن الأمطار الغزيرة تسببت بغمر أحد معابر المشاة تحت الأرض في مركز المدينة، كما غمرت المياه بعض الشوارع.

    ونشرت قناة RT على تليغرام مقاطع فيديو تظهر الأمطار الشديدة والرياح والعواصف الرعدية التي ضربت عدة مناطق من المدينة.

    المصدر: RT

     

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